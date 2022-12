Accordo per la formazione finanziata in azienda

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Assolombarda e Organizzazioni sindacali milanesi siglano L’prevede l’accesso al Fondo Nuove Competenze anche alle imprese che non hanno al loro interno RSU e RSA Milano, 5 dicembre 2022 – Offrire ai lavoratori l’opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze e di dotarsi degli strumenti utili per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro, sostenendo le imprese nel processo di adeguamento ai nuovi modelli organizzativi e produttivi, in risposta alle transizioni ecologiche e digitali. È per rispondere a questa esigenza che è stato firmato da Assolombarda e dalle Organizzazioni Sindacali del territorio – Cgil Milano e Ticino Olona, Cisl Milano Metropoli e Uil Milano e Lombardia – un protocollo che permette alle imprese milanesi di poter accedere al Fondo Nuove Competenze. L’, immediatamente operativo, permetterà ...