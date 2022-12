A Gomona PPP 100. Il cinema di Pasolini visto dai manifesti

Leggi su udine20

Nell'anno del centenario in cui a Pier Paolosono stati dedicati eventi e mostre in tutta Italia e all'estero, finora non gli era stato reso omaggio con una esposizione completa didei suoi film. A questa lacuna pongono rimedio il Comune di Gemona e la Cineteca del Friuli con la mostra "PPP 100. Ildidai" in programma dal 17 dicembre 2022 (inaugurazione alle ore 11) al 10 aprile 2023, con apertura il sabato e la domenica (orari: 10-12.30, 14.30-18; ingresso libero) più un calendario di aperture straordinarie durante le festività. "In continuità con le manifestazioni di carattere culturale che hannocome protagonista il Castello di Gemona negli ultimi anni – afferma il Sindaco Roberto Revelant -, ...