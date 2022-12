A che vuole servire l’Italia industriale? L’opinione di Francesco Sisci

(Di lunedì 5 dicembre 2022) Alla fine della seconda guerra mondiale la Democrazia cristiana ereditò l’Iri, come grande gruppo di stato che accorpava le industrie strategiche e accompagnò la nascita dell’Agip, per occuparsi delle necessità strategiche nazionali. Più tardi, arrivò anche l’Enel, come società nazionalizzata dell’energia. Inoltre la finanza si consolidò intorno a un asse pubblico tra Banca Commerciale, Generali e Mediobanca per tutelare e indirizzare l’impresa privata. Mediobanca in particolare ricavò il suo spazio in Italia negoziando con la finanza di Parigi, Londra e New York e mantenendo forti legami con la politica di Roma. Questi suoi legami nazionali e internazionali davano robustezza a Mediobanca e al suo asse Comit-Generali, nella negoziazione con le imprese italiane ammesse nel suo “salotto buono”. La fine della guerra fredda e la fine del sistema politico ancorato intorno alla Dc si è ...

