Dopo alcune settimane di pausa, tornano in attività le navi ong. Geo Barents e Humanity 1 hanno preso a bordo complessivamentepersone che si trovavano su imbarcazioni in difficoltà al largo della Libia tra ieri ed oggi. All'operazione della seconda nave ha partecipato anche il veliero Louise Michel che ha assistito i ...... il piano punta alla cooperazione con i Paesi terzi, soprattutto quelli di origine dei; al coordinamento nelle operazioni di ricerca e salvataggio in mare, con regole più chiare per le ong; ... 267 migranti recuperati a bordo da due navi ong - Ultima Ora Dopo alcune settimane di pausa, tornano in attività le navi ong. Geo Barents e Humanity 1 hanno preso a bordo complessivamente 267 persone che si trovavano su imbarcazioni in difficoltà al largo della ...Pressato dai cittadini, in un videomessaggio Dipiazza mostra i danni causati dai migranti ospiti al campo scout di Prosecco, sul Carso triestino ...