“Zona Bianca” | le anticipazioni di domenica 4 dicembre

Era un modo per arrivare su un luogo del diritto insolito, perché all'interno della... È triste che non abbia più la sua mamma Però ci sonoe Nelide , che rappresentano una continuità nell'...È la ricerca della massima espressione del vitigno, in unaparticolarmente vocata, con rese ... Sentori di frutti a polpa, in particolare la pera e l'albicocca con leggere note di lime, poi ...Era zona bianca ed ho comprato”. Ma ora la signora Lisa Mocciaro si ritrova tra i circa 300 sgomberati dell’isola, senza sapere come e quando potrà tornare nella sua abitazione. Perché quella casa in ...Legnini: 90 sfollati hanno trovato assistenza da parenti Napoli, 3 dic. – “Al momento sono 341 le persone ospitate in strutture alberghiere a Ischia, allontanate in via precauzionale dalle proprie abi ...