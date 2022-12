WWE | Possibile ritorno in-ring di Scarlett settimana prossima

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 4 dicembre 2022) Karrion Kross esono ritornati in WWE ad agosto, dopo essere stati entrambi licenziati lo scorso anno. Mentre Kross attualmente è attivo sul roster,deve ancora disputare il suo primo match. Infatti la WWE ha in mente di farla tornare sulla. Dopo che l’episodio di questadi SmackDown era andato fuori onda, Matt Riddle, Braun Strowman, Madcap Moss e Liv Morgan hanno battuto i Legado del Fantasma e Zelina Vega in un dark match. Stando alle voci di corridoio inizialmentedoveva rientrare sulcome partecipante, cosa che alla fine non è accaduta. Il fatto curioso è chefinora ha partecipato solo a 2 match in WWE, un dark match lo scorso anno a SmackDown e ...