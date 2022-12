WWE | Ora è Solo Sikoa ad avere qualche mal di pancia?

(Di domenica 4 dicembre 2022) Nelle scorse settimane Jey Uso aveva mostratosegnale di insofferenza ed era stato visto come il candidato numero uno a incrinare la Bloodline. Jey sembrava mal sopportare la presenza di Sami Zayn che di fatto era un estraneo rispetto alla famiglia. Il “Tribal Chief”, però, lo aveva ufficialmente riconosciuto come membro della Bloodline e gli aveva affidato il compito di gestire proprio le intemperanze di Jey, di colui che per primo si era schierato al fianco di Roman. Ora le cose sembrano essere cambiate. Che succede con? Da Survivor Series in poi sembra essere scoppiata la pace tra Jey Uso e Sami Zayn. I due sembrano aver trovato una sintonia che prima non c’era. Si sono abbracciati dopo la fine del War Games Match, si sono abbracciati durante i Live Event e la scena si è ripetuta a SmackDown. Gli Usos ...

