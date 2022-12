Wanda e Icardi di nuovo insieme? Reazione furiosa del rapper LGante!

(Di domenica 4 dicembre 2022) Da molte settimane fa discutere la vicenda che vede protagonista la coppiaNara e Mauro: secondo alcune indiscrezioni, i due si sarebbero allontanati per poi tornare dipoco dopo. La donna, infatti, era stata avvistataalLGante, anche in situazioni “romantiche”, che confermavano la rottura con il calciatore argentino.NaraLGante Negli ultimi giorni, sono insistenti le voci su un ritorno dei fiamma dei due, con di mezzo anche una possibile gravidanza. Il cantante argentino sembra, però, non aver preso bene la notizia. Durante una festa nella villa della donna, LGante si è presentato ai cancelli: l’uomo non è stato fatto entrare, complice il suo non invito. La sua ...

Una never ending story quella traNara e Mauro, che si sono riavvicinati andando in vacanza alle Maldive insieme con i figli. L'ex agente, sui propri social, ha detto non essere tornata insieme al calciatore, ma le voci ...Continua ad appassionare la storia traNara e Mauro, che si sono riavvicinati andando in vacanza alle Maldive insieme con i figli. Nonostante la showgirl tramite i propri social abbia fatto sapere di non essere tornata insieme ...E' tornato il sereno a quanto pare tra Wanda Nara e Mauro Icardi, che si sono riavvicinati dopo quanto accaduto negli ultimi mesi e per sancire la ritrovata passione i due sono andati in vacanza alle ...Il litigio con L-Gante è solo l’ultimo episodio che ha come protagonista Wanda Nara. Un litigio, quello tra la modella e il rapper, frutto, come detto, del viaggio alle Maldive della classe ’86 con ...