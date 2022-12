Violenza antifascista | i centri sociali creano il panico | ferito un poliziotto | VIDEO

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tensione alla manifestazionea Milano. Unè rimastonel corso di uno scontro fra manifestanti e forze dell'ordine. Secondo quanto rende noto la Questura, si sono svolti un corteo della Rete MilanoAntirazzista Meticcia e Solidale che da Piazza Fontana è giunto in largo Cairoli, e un altro del Coordinamento Uniti contro la Guerra che, con partenza da piazza Cadorna, si è concluso in piazza Santa Maria delle Grazie. Dal corteo partito da piazza Fontana si è staccato un gruppo di circa 70 persone che, esponendo striscioni e accendendo fumogeni ha tentato di accedere in foro Bonaparte facendo pressione per alcuni minuti sui reparti di Polizia e Carabinieri. "Nelle brevi ma concitate fasi di contatto, è statoun funzionario di Polizia", spiega la Questura. ...

