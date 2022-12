Vinicio Marchioni | chi è la moglie Milena Mancini | “Lei è il mio equilibrio”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 dicembre 2022)è nato a Roma il 10 agosto 1975. Lui è un attore romano di origini calabresi. La madre è di Torre Melissa, in provincia di Crotone. Dopo aver conseguito la maturità, si era iscritto alla facoltà di Lettere, indirizzo Spettacolo dell’Università La Sapienza. Aveva scelto questa facoltà essendo un grande appassionato di scrittura. Tuttavia non ha mai conseguito la laurea per dedicarsi completamente ad un’altra passione, quella per il teatro. Ha studiato infatti recitazione presso la Libera Accademia dello Spettacolo di Roma, dove si è diplomato nel 2000. Ha fatto il suo esordio in teatro nel 1995, con associazione culturale LUDOM (Luci dall’ombra). Nel 2005 ha studiato con Luca Ronconi presso il Centro Santa Cristina. Nell’ottobre del 2018,si è iscritto al corso di laurea in Beni culturali presso ...