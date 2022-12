VIDEO | Presepe Sutrio in piazza San Pietro trasmette al mondo valori comunità Fvg

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Ildiha un grande valore simbolico per il Friuli Venezia Giulia sia per la grande attenzione posta alla sostenibilità ambientale nella sua realizzazione sia per la scelta di ricavare la culla nella quale sarà posto Gesù Bambino dalle radici di un albero sradicato dalla furia tempesta Vaia, che si è abbattuta sulla nostra regione con particolare violenza. Quest’ultima sceltaun messaggio fortissimo che incarna idelle nostre, le quali hanno sempre dimostrato grande coraggio e resilienza nell’affrontare le tragedie, alcune particolarmente dure, e le sfide che hanno segnato la storia del Friuli Venezia Giulia e delle sue genti”.Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine della cerimonia di inaugurazione del ...

con la realizzazione di un sito web dedicato e foto edei manufatti realizzati da oltre 15 istituzioni scolastiche. L'edizione 2022 della mostra avrà come titolo "UNVINTAGE" al fine ...... in centro è già Natale -Tutti i mercatini di Natale a Bologna: MAPPA 2022 'Cartoline' dal Natale degli anni scorsi Luci ea Palazzo D'Accursio Basilica Santo Stefano: ilpiù ...In occasione dell'inaugurazione del plastico della natività anche la donazione del Soroptmist Club di nuove apparecchiature per la stanza rosa ...