VIDEO – Milan-Roma Femminile | pullman rossonero al ‘Vismara’ | PM News

Commenta per primo Venerdì si è ritrovato a Milanello il, pronto ad affrontare questa lunghissima seconda parte di stagione: ecco il programma di dicembre per la squadra di Stefano Pioli.Commenta per primo L'attaccante del, Leao si allena con i compagni di nazionale dopo la sconfitta per 2 - 1 del Portogallo contro la Corea del Sud nell'ultima gara del girone ai Mondiali in Qatar.Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata una news di calciomercato secondo cui il Milan sarebbe sempre più vicino al grande colpo a gennaio ...Milan, in quel di Carnago continuano a filtrare sensazioni del tutto positive circa il rinnovo di Rafael Leao: in caso di addio mirino su Gakpo.