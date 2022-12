Vibo Valentia | rischio onda anomala | il Sindaco allerta i residenti della Marina

(Di domenica 4 dicembre 2022) Attorno alle 18:00 di domenica ildi, Maria Limardo, ha diffuso l’per. Ecco il pos sul profilo social del primo cittadino. ATTENZIONEIl distacco di un pezzo di costone dall’isola di Stromboli potrebbe provocare un’sulle nostre coste.A fini cautelativi è stata immediatamente convocata ed è tuttora in corso una riunione del #COC ed è statata la #ProtezioneCivile.Siamo in costante contatto con la #Prefettura e tutti gli organi preposti a garantire la sicurezzapopolazione.INVITIAMO caldamente TUTTI I #CITTADINI ad allontanarsi e comunque a NON STAZIONARE in ...

... 271 deceduti)." Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2349 (36 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2312 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 198996 (198115 guariti, 881 deceduti).": CASI ...: Casi Attivi 510 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 498 in isolamento domiciliare); Casi Chiusi 51133 (50943 guariti, 190 deceduti). bollettino covid19 regione calabriaIl bollettino Covid di oggi registra 618 contagi in 24 ore. Lieve aumento dei contagi di due unità complessivamente nei reparti di cura e terapia intensiva ...Meteo per Domenica 4 Dicembre 2022, Vibo Valentia. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno, temperatura minima di 8°C e massima di 17°C ...