Valentina Ferragni rivela perché ha lasciato Luca Vezil

Radio Deejay

Fra i commenti del post anche un'entusiasta, che ha commentato questo trio delle meraviglie scrivendo: 'Sarà stupendo!'. Qui sotto lo scatto condiviso da Chiarasu ...Luca Vezil al concerto di Max Pezzali a Milano mentre mostrava foto dall'Arabia Saudita: l'ex dicostretto a giustificarsi. Non è la prima volta che Luca Vezil finisce nel mirino del gossip. Dopo la fine della storia con, era stato paparazzato con la ... Pole dance, brand di gioielli e 5 domande scomode: Valentina Ferragni intervistata a Say Waaad Valentina Ferragni rompe per la prima volta il silenzio e rivela perché ha lasciato Luca Vezil: ecco le sue dichiarazioni. Lo scorso ottobre Valentina Ferragni e Luca Vezil hanno annunciato la fine ...Valentina Ferragni conquista con i suoi stili incredibili. abiti sexy dark, eleganza sensuale in lilla e bellezza mozzafiato fluo. Ecco come è andata all'ultimo evento!