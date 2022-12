La Gazzetta dello Sport

Tra spiagge dorate e il calore delle rispettive famiglie, il capitano e i pretoriani di José Mourinho non smettono di pensare alla Roma. Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola ...Tra spiagge dorate e il calore delle rispettive famiglie, il capitano e i pretoriani di José Mourinho non smettono di pensare alla Roma. Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola ... Vacanze romaniste: Pellegrini, Mancini e Spinazzola insieme al lavoro a Dubai Il pari finale toglie un po' di amaro in bocca, ma certo la Roma non ha impressionato nelle due sfide in Giappone: "Meno male che ora vanno in vacanza. Speriamo che tornino un po' meglio". Roma - ...Dopo la prima partita del girone, contro la Svizzera, aveva accusato una lesione legamentosa alla caviglia sinistra, la stessa diagnosi di ieri, e non era più rientrato” Danilo, come Neymar, potrebbe ...