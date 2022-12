Luce

A soffrirne è più del 30% delle donne ed è un disturbo per niente banale che implica grave disagio relazionale. ...... primario di Ostetricia e Ginecologia a Civitanova Incontinenza urinaria: un sintomo ...e Medicina fisica e riabilitativa, ostetriche e fisioterapisti delle Marche, affronterà l'... Urologia femminile: “Incontinenza, per tante donne da problema di salute a male dell’anima“ - Luce Di fronte al dolore sono gli uomini a essere il sesso debole. Incapaci di ammetterlo e con una forza reattiva inferiore a quella delle donne, spesso si lasciano sopraffare. Specialmente in camera da l ..."Stasera non me la sento": sembra una scusa prettamente femminile per non fare sesso, invece, può essere il segnale di un dolore fisico o psichico associato all`attività sessuale, che colpisce anche g ...