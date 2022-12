Una nuova sinistra delle libertà Il manifesto di Mayer e Fargion

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ci sono alcuni tabù dellache nessuno fino a oggi ha avuto il coraggio di smantellare. Il più importante riguarda la pace e la non violenza. È grave che quasi nessuno ricordi un dato di realtà. Da 70 anni non ci sono state guerre tra Stati democratici né in Europa né nel mondo. Ciò significa che lecivili, la divisione dei poteri, lo stato di diritto e la democrazia politica servono a prevenire violenza e conflitti armati. Il paradosso è che questa grande virtù della democrazia è ignorata da una parte dellapacifista. Al contrario, essa tende ad adottare due pesi e due misure. Quando nel 2003 gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq, lapacifista ha protestato (giustamente) nelle piazze di tutte le città europee e i balconi si sono riempiti di bandiere arcobaleno. Quando la Russia, invece, ...

Nuova Irpinia

Gli spoiler ci hanno già rivelato che i due decideranno di partire insieme per gli Stati Uniti e cominciare làvita. Nelle ultime ore si è fatta largo un' ipotesi assai scottante . Si dice ...Da tempo ormai l'attrice ha voltato pagina con Giovanni Naldi e anche per il suo ex è iniziatastagione del cuore. FenImprese ha una nuova sede ad Avellino. Organigramma e servizi È toccato al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande ospitare la prima Assemblea post pandemia dei Soci del Credito Etneo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, convocati in seduta straord ...«Parte da noi una storia nuova che possa costruire l’alternativa che merita questo Paese. Il governo Meloni ha già dimostrato il suo volto». Lo ha detto Elly Schlein a Roma, durante l’incontro “Parte ...