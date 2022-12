Una carovana di Babbi Natale in moto raccoglie fondi per l’autismo

Leggi su bergamonews

(Di domenica 4 dicembre 2022) Bergamo. Babbo, si sa, ovunque vada si muove con le sue inseparabili renne. Ma c’è un evento per il quale è disposto a rinunciare alla compagnia delle fedelissime amiche per utilizzare i cavalli. Per la precisione miglia di cavalli: quelli delleciclette, in alcuni casi potentissime, protagoniste, insieme ad altrettanti Santa Claus, di “Babbo Bikers” evento ideato dall’associazione Autismo-è Onlus perree aiutare così famiglie che, a causa di scarse possibilità economiche, non potrebbero partecipare a molte delle attività gestite dalla stessa associazione. Prima fra tutte l’attività abilitativa offerta a persone, di ogni età, “portatrici” di quella “neurosiversità”, come è stato definito, che modifica, spesso in modo radicale, il modo in cui le persone interagiscono ...