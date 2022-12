Un Medico in Famiglia | ricordate Alberto? Manuele Labate oggi ha completamente cambiato vita

... parte integrante della loro. Ma non è certo la prima volta che i due si rivedono. Negli ... Ma Feltri mette le mani avanti: 'Non so come sia andata davvero tra ile Michelle, si dice che ...Nel pomeriggio la moglie telefona aldi. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Disdici quando vuoi Tutti i contenuti del sito 3,99/settimana ...“Sono molto soddisfatta di intraprendere questo nuovo incarico di Medico di famiglia a Monreale. Spero di poter svolgere al meglio questo importante compito per la comunità monrealese, a me molto ...MONREALE, 4 dicembre – Domani Monreale avrà un nuovo medico di famiglia. E’ Valentina Zappulla, specialista in Medicina Interna . Ha già svolto la sua attività medica presso i servizi di continuità as ...