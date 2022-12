“Un albero per il futuro” | legalità ambientale diffusa e biodiversità Ecco come le scuole possono partecipare

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 4 dicembre 2022) C’è una sfida globale in atto… una rivoluzione che potremmo definire. Una sfida verde che coinvolge, o che è in grado di coinvolgere, tutti i cittadini. E la sfida risiede nel modificare il nostro stile di vita e nel prendersi cura dell’ambiente in cui viviamo. I Carabinieri Forestali, in questa grande sfida, condotta congiuntamente a quella che fanno leitaliane, fanno la loro parte tutelando il patrimonio inestimabile delle Riserve Naturali Statali e Foreste demaniali. Una dorsale verde che percorre realmente tutto il territorio italiano, tutta tutte le regioni, co prese le due isole maggiori (ma anche tantissime piccole isole) e che disegna un esempio di gestione unitaria di un capitale italiano, europeo e, possiamo dirlo con orgoglio, planetario diunico per la sua varietà di habitat. L'articolo .