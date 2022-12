Ultime Notizie – Governo | Follini | Durerà per intera legislatura

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Arthur Schlesinger, il grande storico americano che ispirò John Kennedy e costruì il mito della ‘nuova frontiera’ scrisse infine un libro in cui teorizzò che la storia americana era una lunga successione di ‘cicli’. Così, c’era il ciclo progressista e quello conservatore, e poi il ciclo dell’isolazionismo e quello dell’interventismo sulla scena internazionale e via dicendo. Un continuo vai e vieni tra le diverse indoli del paese. Allo stesso modo verrebbe da dire che anche la politica italiana alterna quasi ciclicamente certe sue tendenze. E in particolare trascorre da fasi nelle quali tende a dividersi in due, opponendo destra e sinistra anche assai radicalmente, a fasi nelle quali invece tende a convergere verso il centro. Sicché verrebbe da iscrivere la prima repubblica alla tendenza, chiamiamola così, centripeta, e la seconda a quella centrifuga. La verità è che ...

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 2 dicembre c è sciopero ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Ucraina, ultime notizie. Massiccio attacco russo in Donbass. Bandiera ucraina su riva sinistra Dnepr In piena notte di ritorno dalla lunga trasferta in Val di Fiemme e dall'ottava vittoria nelle ultime nove gare, s'incrociano i pullman di giocatori e sostenitori gialloneri. E scoppia una festa che ...I pettegolezzi non mancano e in merito al matrimonio di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, si sta dicendo davvero di tutto. Francesca ieri era bellissima nel suo abito da sposa bianco e ha ...