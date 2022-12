Ultime Notizie – Covid oggi Toscana | 1 578 contagi e 1 morto | bollettino 4 dicembre

(Di domenica 4 dicembre 2022) Sono 1.578 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registra1. I nuovi casi, di cui 366 confermati con tampone molecolare e gli altri 1.212 con test rapido, sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Il numero deiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.533.565. I guariti crescono dello 0,1% (922 persone) e raggiungono quota 1.453.498 (94,8% dei casi totali). I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertatisulla base delle richieste della Protezione civile nazionale. Al momento inrisultano pertanto 68.862 positivi, +1% rispetto a ieri. Di questi 510 (8 ...

Il Sole 24 ORE

Dubbi su Alonso e possibile arrivo del Loco Bielsa : questa la sensazione delleore a proposito dela panchina dell' Uruguay . Dopo la delusione e il flop al Mondiale in ... tutte ledi ...Emergenza freddo e interruzioni dell'elettricità nella Capitale ucraina e nell'intera regione. "Nel Lugansk, i russi hanno giustiziato pubblicamente dei civili. Una vera e propria vile faccia russa di ... Ucraina, ultime notizie. Emergenza blackout a Kiev. Pesanti attacchi russi a Donetsk, Luhansk e ... Vedremo cosa accadrà. Seguiteci per molte altre news. Nelle ultime settimane a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stata Antonella Fiordelisi. Come sappiamo l’arrivo di Micol Incorvaia ...Ecco la locandina dilettanti di oggi:ECCELLENZACast Brescia-SoncineseCastiglione-LuisianaCazzagoBornato-OffanengheseRezzato-SoresinesePROMOZIONECastelleone-SettaleseSenna Gloria-RomanengoScannabuese-V ...