Ucraina-Russia | 007 Usa | Conflitto a ritmo ridotto anche in prossimi mesi

(Di domenica 4 dicembre 2022) Washington, 4 dic. (Adnkronos) - I combattimenti instanno rallentando, secondo una tendenza che probabilmente continuerà neiinvernali. Questa l'evoluzione delsecondo i servizi americani, stando a quanto esposto dalla direttrice dell'intelligence nazionale, Avril Haines, intervenuta a un forum sulla Difesa che si è svolto in California. Non ci sono tuttavia prove di un calo della resistenza da parte delle forze ucraine, ha tenuto a sottolineare. Secondo Haines i contendenti cercheranno in questa fase di lavorare per "riparare, rifornire e ricostituire" le forze in vista di una controffensiva in primavera. I combattimenti - ha proseguito - si svolgono essenzialmente ora intorno alla regione di Bakhmut e Donetsk, nell'orientale. Gli scontri sono diminuiti dopo il ...