(Di domenica 4 dicembre 2022) Gli occupantiavrebberopubblicamente deinella parte occupata della regione del, in. A denunciarlo è l’attivista e avvocato ucraino Serhii Sternenko sul suo canale Telegram e sul suo profilo Twitter, in post che mostrano le crudedopo l’esecuzione. Nelle, si vedono cinque persone impiccate e con dei sacchi di juta sulla testa. Alcune di loro sanguinano da varie parti del corpo. Dal collo degli impiccati pendono dei cartelli di cartone che li definiscono dei traditori della Repubblica Popolare dele li accusano di svariati atti contro quello che gli occupanti filoconsiderano uno Stato legittimo. «I bastardi...

Open

... in. A denunciarlo è l'attivista e avvocato ucraino Serhii Sternenko sul suo canale Telegram e sul suo profilo Twitter, in post che mostrano le crudedopo l'esecuzione. Nelle foto, ......- E' arrivato l'inverno e a Kiev così come in tutta la regione le temperature sono scese sotto i 5 gradi. La società elettrica Dtek ha annunciato l'emergenza blackout nella capitale, ... Ucraina, le immagini shock dal Lugansk: «I russi hanno giustiziato 5 civili per "tradimento"» - Le foto Attraverso un’immagine satellitare della Nasa è possibile osservare come l’Ucraina, rispetto agli altri Paesi europei, abbia le sembianze di un buco nero. L’assenza di corrente elettrica sta creando ...Un gruppo di persone ha cercato di rubare un murale dell’artista britannico Banksy da un edificio colpito dai bombardamenti russi a Gostomel, nel distretto di Kiev. La polizia ha riferito di aver arre ...