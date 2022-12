Ucraina | cercano di rubare murale di Banksy a Gostomel | arrestati – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Un gruppo di persone ha cercato diundell’artista britannicoda un edificio colpito dai bombardamenti russi a, nel distretto di Kiev. La polizia ha riferito di aver arrestato i responsabili. Il, che rappresenta una donna con una maschera antigas, non è stato danneggiato, ha detto il governatore della regione Oleksiy Kuleba. “Queste immagini sono, dopo tutto, simboli della nostra lotta contro il nemico”, ha dichiarato, “sono storie sul sostegno e la solidarietà dell’intero mondo civilizzato all’. Faremo di tutto per preservare queste opere di street art come simbolo della nostra vittoria”. La polizia ha pubblicato le immagini del muro giallo a, con un’ampia macchia tagliata fino alla muratura. ...