Turris-Avellino | le probabili formazioni

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo il pareggio nel turno infrasettimanale, l’di Massimo Rastelli fa tappa al “Liguori” contro la. Sfida che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza. L’ci arriva con diversi recupero. Tra questi Zanandrea, Marcone e Aya. Ancora infortunati Ricciardi e Micovschi, oltre a Dall’Oglio e Di Gaudio sottoposti a un programma specifico/differenziato. In chiave formazione si va verso la conferma del 4-3-3, nessuno stravolgimento dal punto di vista del modulo, almeno per queste ultime tappe del girone d’andata. Davanti a Pane; Moretti e Auriletto confermati al centro della difesa; Rizzo a destra, Zanandrea sul versante opposto; Matera, Casarini e Franco a centrocampo. Quest’ultimo tornerà a sfidare il suo passato magari ritagliandosi un ruolo da ...

Catanzaro - Virtus Francavilla Gelbison - Latina Monterosi - Viterbese Ore 17.30 Audace Cerignola - Crotone Fidelis Andria - Juve Stabia Giugliano - Foggia Monopoli - Potenza - SKY SPORT ARENA e SKY SPORT (canale 252) Giugliano - Foggia (Serie C) - ELEVEN SPORTS e ONEFOOTBALL Fidelis Andria - Juve Stabia (Serie C) - ELEVEN SPORTS e SKY SPORT (canale 253) Tutto pronto all'Amerigo Liguori per la sfida Turris-Avellino, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023.