Sky Sport

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Mi...Francescodopo aver rappresentato la Lega calcio Serie A negli Emirati Arabi, dal 12 dicembre si trasferirà a Doha dove seguirà la fase finale dei mondiali. ' In Medio Oriente c'è tanta ... Qatar 2022, Totti: "Mi piace Mondiale globale, si celebra lo sport" Così Francesco Totti a un giornalista di BeinSport che lo ha intercettato in un albergo di Istanbul. Totti ha poi aggiunto: “Questo è il Mondiale che celebra lo sport, oggi vedere nazionali come il ...A Francesco Totti sta piacendo, e non poco, il Mondiale in Qatar. L'ex storico calciatore di Roma e Italia ha parlato ad un giornalista di BeinSport che lo ha intercettato in un albergo di Istanbul. l ...