Torta alle mandorle | la ricetta facile e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 4 dicembre 2022) Che squisitezza la! Con l’inizio delle temperature rigide ci cimentiamo tutti in cucina tra i fornelli e ci dilettiamo a preparare gustose e semplici prelibatezze dolciarie. Si può optare per dolci dall’aspetto scenografico, ma preparati con ingredienti semplici e naturali, senza additivi chimici aggiunti. Ecco unadeliziosa,da preparare con pochi ingredienti per rendere la stagione autunnale più dolce e sfiziosa. Ladolce autunnale è una delizia dolciaria che mette d’accordo sia i bambini che gli adulti. Può essere consumata a colazione, ma anche a merenda o a metà mattinata accompagnata da una buona tazza di tè caldo o di caffè. Procurarsi i seguenti ingredienti: 3 uova (medie o grandi) 200 gr di farina 200 gr ...