Terremoto Eolie Messina oggi domenica 4 dicembre 2022 | magnitudo ed epicentro

Leggi su tpi

(Di domenica 4 dicembre 2022) Una scossa diè stata registrata questa mattina,, alle ore 8.12 a largo delle Isole), in Sicilia, in particolare vicino a Lipari. La scossa, di4.6, secondo quanto riporta l’INGV, è avvenuta per fortuna in mare. Molte le persone comunque che hanno avvertito il sisma. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Ildiha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 38.3540, 14.8590 ad una profondità di 3 km. Pochi minuti dopo, alle 8.18, un’altra scossa di minore intensità, 2.0. Tutte le scosse di