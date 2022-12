Tennis | si torna già campo con la Diriyah Tennis Cup | esibizione con quattro top 10 e il ritorno di Zverev

Leggi su sportface

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’off-season delè appena iniziata, eppure tra soligiorni potremo di nuovo ammirare diversi top player in. Giovedì 8 dicembre parte infatti laCup, una tre giorni di alto livello che andrà in scena in Arabia Saudita fino a sabato 10. Mancano ancora alcuni nomi per finalizzare la lista di dodici partecipanti, ma i top players non mancheranno. A partire da Nick Kyrgios e Daniil Medvedev, passando per Andrey Rublev, Stefanos Tsitsipas, Cameron Norrie, Dominic Thiem e Stanislas Wawrinka. Un altro svizzero si è aggiunto nelle ultime ore ed è il giovane Dominic Stricker. Ma soprattutto dovrebbe esserci il rientro di Sashaa più di sei mesi di distanza dal terribile infortunio subito al Roland Garros. Il ...