Tennis | Diriyah Cup | anche Berrettini in tabellone

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic. - (Adnkronos) - Matteoe Hubert Hurkacz completano ildellaCup, la ricca esibizione in programma in Arabia Saudita dall'8 al 10 dicembre. Hanno annunciato la loro presenza i Top 10 Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Taylor Fritz, Alexander Zverev che tornerà in campo dopo l'infortunio al Roland Garros e il set giocato con il fratello per il gala della sua associazione, Cameron Norrie, Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Dominic Stricker e Stan Wawrinka. Complessivamente, sono dunque dodici i giocatori coinvolti. Al vincitore andrà un milione di dollari, poco meno di quanto ha incassato quest'anno il campione di Indian Wells e Miami, i due Masters 1000 più grandi, con una 96 giocatori. Dall'anno prossimo non saranno gli unici con ...

