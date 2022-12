Tennis | Ct Palermo batte Sudtirol e affronterà in finale Sinalunga Siena

SEMIFINALE RITORNO PLAY OFF A1 MASCHILE CT" TC RUNGG 3 - 1 Carlos Gomez Herrera b. ... IT Articoli Correlati... ripercorriamo la grande storia delitaliano analizzando decennio per decennio. Questa è la ... il 1° ottobre 2006 Volandri concede il bis asu Nicolas Lapentti, mentre gli ultimi tre ...La giornata perfetta sotto tutti i punti di vista. Un sole primaverile, tribune gremite e la festa finale per lo storico approdo in finale nel campionato di serie A1 maschile. Per la prima volta nella ...Sabato 3 dicembre si svolgerà anche a Palermo la giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità istituita dall'Onu.