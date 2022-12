Super g femminile a Lake Louise | favorite e orari tv - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Goggia alla ricerca del tris a Lake Louise, le rivali pronte a fermarla e anche le altre azzurre cercheranno un risultato di ...Si giocano la gara secca degli ottavi contro Polonia e Senegal, in campo anche la Serie B, C e Calciocon la A, in Spagna la Liga 2. Successo esterno di Wuhan inLeague Domenica 4 dicembre prosegue il Mondiale Qatar 2022 con due nuovi ottavi di finale. Si partirà alle 16 con Francia - ...Il Pomigliano donne aggancia la Sampdoria Women vincendo per 1-0. Per le blucerchiate un punto nelle ultime otto partite.CANADA - Super Inizio in Coppa del Mondo per Sofia Goggia. In discesa libera l'azzurra conquista la seconda vittoria in due giorni a Lake Louise. Per lei trionfo col tempo di 1:28.96, staccate di 34 c ...