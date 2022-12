Stage gratis | paghe misere | diritti al minimo | cosa c’è dietro il lavoro dei veterinari “Cliniche chiedono soldi per far fare i tirocini”

(Di domenica 4 dicembre 2022) “Un settore che si regge sullo sfruttamento, sulgratuito, sui compensi da 3 euro all’ora per i turni notturni, niente riposi”. A parlare a ilfattoquotidiano.it è Giulia (il nome è di fantasia, ndr) che lavora come medicoo. In Italia questo settore è tra quelli che presenta le condizioni professionali e retributive più drammatiche: una gavetta post-laurea che sembra non avere mai fine, tragratuiti senza soluzione di continuità anche dopo l’abilitazione, notti pagate 3 o 5 euro all’ora in partita Iva, turni insostenibili e compensi irrisori che spesso portano i giovani medici ad abbandonare la professione o a emigrare in Paesi in cui questoviene retribuito dignitosamente. “Ci sono addiritturaprivate chedi essere pagate per farti ...

Il Fatto Quotidiano

... come 'headliner' sul Pyramidla domenica sera del prossimo anno", ha annunciato venerdì l'... All'epoca i fan che si radunavano per il fine settimana a Worthy Farm potevano bereil latte ...Dopoe alcuni lavori, nel 2010 resto a piedi per un mese e mezzo, ed è in questo periodo che ... Andavo dai proprietari e proponevo loro di bonificare il tetto. In cambio loro mi ... Stage gratis, paghe misere, diritti al minimo: cosa c’è dietro il lavoro dei veterinari Non solo convegni e dibattiti contro la violenza sulle donne, ma l’UsAcli di Benevento, l’Authentic Wing Tsun Academy e l’Asd ‘La Volpe e Lairone’ organizzano in ...Non solo convegni e dibattiti contro la violenza sulle donne. L’UsAcli di Benevento, l’Authentic Wing Tsun Academy e l’Asd ‘La Volpe e L’Airone’ organizzano in occasione dell’evento uno stage gratuit ...