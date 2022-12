Stadio Maradona | daspo per 26 tifosi del Napoli 

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl questore di Napoli Alessandro Giuliano ha adottato ventisei provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (). Otto sono relativi ad episodi avvenuti in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Bologna, disputato lo scorso 16 ottobre presso lo“. In particolare uno di questi, della durata di sei anni, è stato emesso nei confronti di un tifoso napoletano di 44 anni che, prima dell’inizio della partita, aveva colpito con un calcio uno steward che non gli aveva consentito l’accesso al settore ospiti, pertanto era stato denunciato; un altro provvedimento, della durata di due anni, è stato adottato, invece, nei confronti di un 27enne napoletano che era stato denunciato poiché trovato in possesso di un coltello. Altri 6, della durata di un anno, sono ...

Napoli calcio, 25 Daspo per i tifosi allo stadio Maradona Il Questore di Napoli ha adottato otto provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) relativi ad episodi avvenuti in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Bologna, disput ...Il questore di Napoli ha adottato 25 Daspo, di cui 19 relativi ad episodi avvenuti in occasione di partite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, 2 in occasione della manifestazione contro le.