(Di domenica 4 dicembre 2022) Il centralissimoPaz disi è vestito a festa mercoledì sera per ospitare la cerimonia di premiazione della 15esima edizione deldeldi, manifestazione organizzata dall’Istitutodi Cultura di, sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia. “È stato un viaggio straordinario attraverso il” – ha commentato Marialuisa Pappalardo, direttrice dell’Istitutodi Cultura e presentatrice del gala- “insieme abbiamo scoperto nuovi talenti, ammirato grandi maestri e rivisto capolavori che hanno come protagoniste indimenticabili attrici italiane”. Dopo aver rivelato i nomi dei, a dare il tocco finale a ...

Il Denaro

... di Sofia Georgovassili (Grecia, 2022, 14 ), e 'Tótem loba' , di Verónica Echegui (, 2021, 23 ... selezionati per seguire e recensire i cortometraggi dele per assegnare, accanto all'......torna a cantare 'Non metto limiti alla provvidenza' Cristina Scuccia ora fa la cameriera in...l'ex Suor Cristina di The Voice non arrivi a calcare il palco dell'Ariston partecipando al... Spagna, Festival del cinema italiano di Madrid: ecco tutti i vincitori - Ildenaro.it Il centralissimo Cinema Paz di Madrid si è vestito a festa mercoledì sera per ospitare la cerimonia di premiazione della 15esima edizione del Festival del Cinema Italiano di Madrid, manifestazione org ...Il Festival di Sanremo 2023 entra nel vivo con l’annuncio dei Big al Tg1 da parte del conduttore e direttore artistico Amadeus ...