Sonia Bruganelli | “Paolo Bonolis? Ci si incontra ogni tanto dentro l’appartamento Nemmeno il caffè prendiamo insieme”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) Uniti ma distanti. È questo il segreto della durata del matrimonio tra. A confermarlo la moglie del conduttore in una recente intervista al settimanale Nuovo. “Ognuno fa la propria vita – fa sapere – ci siil. Io lo bevo a casa, lui invece al bar”. Negli ultimi periodi si rincorreva sempre più la voce della loro separazione definitiva e della scelta di vivere in due case diverse. Se il gossip sulla fine della loro storia d’amore è stato smentito dalla pubblicazione dell’intervista, trova conferma, invece, la scelta di vivere in due case diverse. “Sto sistemando ...