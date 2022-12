Soleil Sorge | la mamma Wendy Kay lotta contro il tumore | “Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia | prima quello al seno e ora questo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 4 dicembre 2022) È un momento delicato per la famiglia di. Ladella ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si trova a dover combattere per la terza voltail. La stessalo aveva già raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Ora a fare il punto sulla questione è la diretta interessata,Kay. LA MALATTIA DIKAY – Intervistata dal settimanale DiPiù, che nel 2020 ha preso parte a Pechino Express proprio in coppia con l’amata figlia, ha dato qualche dettaglio in più sul brutto male che è tornato a bussare alla sua porta. “Mi hanno spiegato che ilalle ossa deriva daalche avevo già affrontato e superato due volte ...