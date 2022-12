Snowboardcross | Omar Visintin | “Gara difficile per vento e visibilità La tattica ha funzionato | tavola veloce”

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022)ha conquistato un bel secondo posto a Les Deux Alpes, dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2022-2023 di. L’azzurro ha perso qualche decimo in partenza in occasione della Big Final, ma poi è stato bravo a recuperare nel tratto conclusivo molto tecnico e si è dovuto inchinare soltanto al cospetto del tedesco Martin Noerl. L’azzurro ha messo le mani sul 18mo posto nel massimo circuito internazionale itinerante., due volte medagliato alle Olimpiadi di Pechino 2022, ha analizzato la propria prestazione attraverso i canali federali: “È stata unaa causa dele dellache non era certo ottimali, ma stavolta era troppa la voglia di ricominciare ed è ...