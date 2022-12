Vanity Fair Italia

Decine le celebrities che si sono accomodate ai tavoli per celebrare il talento in ogni sua forma: da, avvolta da un meraviglioso abito con tanto di strascico, a Priyanka Chopra ; dalla ...Al termine della proiezione, le decine di ospiti internazionali - da Priyanka Chopra Jonas a unacon un bellissimo abito di tulle e taffetà ; da Scott Eastwood a Andy Garcia; dalle top - ... Sharon Stone al Red Sea International Film Festival 2022: «La fama ha distrutto la mia vita» In un toccante discorso al Red Film Festival dell'Arabia Saudita Sharon Stone ha raccontato delle battaglie che ha affrontato per sensibilizzare sull'AIDS. Al Red Sea Film Festival dell'Arabia Saudita ...Sharon Stone è volata in Arabia Saudita per partecipare alla serata di apertura del Red Sea International Film Festival 2022, manifestazione dedicata al cinema visto come ponte tra le culture e simbol ...