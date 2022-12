Serie B | sarà fuga o grande ammucchiata? L’importante domenica del campionato

(Di domenica 4 dicembre 2022) Roma, 4 dic – Si giocherà nel pomeriggio odierno la quindicesima giornata diB. Nonostante il rallentamento registrato nello scorso fine settimana, Frosinone (31 punti) e Reggina – cinque lunghezze sotto – guardano dall’alto la classifica delcadetto. Unadi pallone italiano piuttosto importante in quanto sia la capolista che la diretta inseguitrice saranno impegnate in due trasferte a dir poco insidiose. I giallazzurri faranno visita al coriaceo Sudtirol, inpositiva da ben undici giornate. Gli amaranto invece giocheranno a Brescia: la personale rivincita di Pippo Inzaghi potrebbe al contrario trasformarsi per le rondinelle nella possibilità di agganciare la seconda forza del. Nel frattempo ieri pomeriggio il Venezia ha preso una boccata d’ossigeno ...

Skuola.net

La lista mette poi insieme 4 titoli: Atlanta, Better Call Saul, Better Things e The Good Fight ; sono accomunate dal fatto che sono le ultime stagioni delle rispettive, un quartetto che ...una Formula E rivoluzionaria, sia perché correranno le monoposto della terza(Gen3) sia perché saranno le auto più prestazionali che questa categoria abbia mai visto. Sono più piccole, più ... Cosa vedere in streaming a dicembre 2022: le serie Tv consigliate