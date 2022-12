Serie B 2022 2023 | il Palermo torna alla vittoria | Brunori affonda il Benevento

(Di domenica 4 dicembre 2022) Colpo esterno delin casa delnel posticipo che mette finequindicesima giornata di. I rosanero vincono lo scontro diretto tra le deluse di questo avvio di campionato contro i campani ai minimi termini e prova a risalire la china in una classifica che resta comunque ancora deficitaria. Così come è negativa quella dei sanniti, che restano a quota 15 e dunque di fatto al penultimo posto seppur in coabitazione con altre tre squadre. Non con i siciliani che grazie al goldisalgono così a 18 punti e tirano una boccata d’ossigeno. Nel primo tempo pochissime occasioni per entrambe le squadre ed emerge la paura di perdere e di restare al penultimo posto della classifica e a soli tre punti dall’ultimo ...

