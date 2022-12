Serie A | Reed rilancia Brindisi Per Venezia è il terzo ko di fila

(Giuseppe Mazzone) Brindisi:28, Mascolo 14, Burnell 10 Venezia: Granger 16, Freeman 14, Spissu 9 Leggi i commenti Basket Italiano: tutte le notizie Gasport 4 dicembre - 15:46Brindisi batte Venezia in casa 75 - 63 e sale momentaneamente in 8posizione ai margini della zona playoff. Vittoria meritata per la squadra di Vitucci, trascinata da uno straordinarioche mette a referto 22 punti in tre quarti. Non bastano i 14 di Freeman e i 9 di Spissu a Venezia per evitare il terzo ko in fila in campionato. Nella prossima giornata Brindisi andrà in ...L’esterno Usa decisivo nell’allungo della squadra pugliese che veniva da due brutte sconfitte. Reyer troppo discontinua da tre punti ...Riscatto doveva essere e riscatto è stato. Nell'anticipo di mezzogiorno del campionato di serie A, la Happy Casa Brindisi torna alla vittoria battendo con il punteggio di 75-63 ...