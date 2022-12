Senegal | El Mundo su Mendy | viene da così in basso che ha saputo ammortizzare le cadute

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 4 dicembre 2022), da disoccupato a miglior portiere del mondo nel 2021. Pessimo contro l’Olanda, all’esordio in Qatar, splendido contro i padroni di casa. Adesso sta alla partita contro l’Inghilterra stabilire chi è davvero il portiere del(e del Chelsea). Lo scrive El. Fino a quando aveva 23 anni ha vissuto da dimenticato, quasi da disoccupato. Aveva giocato a Chebourg, l’underground del calcio francese, ma non lo volevano nemmeno lì, scrive il quotidiano spagnolo. “Rimase disoccupato per un anno e riscuoteva il sussidio, sperando che qualcuno si decidesse a dargli una possibilità”. Dopo diversi mesi, finalmente, per una concatenazione di eventi, coincidenze e contatti con vecchi amici, arrivò al Reims e lì cominciò la sua storia. Elscrive: “Édouardè un portiere arrivato da ...