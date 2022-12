”Sei tu che brilli non il brillante” | Elena Santarelli | il vestito esalta le meravigliose curve – FOTO

La Repubblica

È iniziato con questa battuta di Mara Venier , il simpatico siparietto tra lei e Malgioglio ,ha risposto: 'Ma amore te puoi venire quando vuoi,una sorella per me'....telegiornale delle 13.30 l'annuncio dei 22 Big in gara ai quali si andranno ad aggiungere ben... Ringrazio tutti coloromi hanno fatto ascoltare una loro canzone, o più di una canzone, la ... Scontro Miccichè-Falcone: "Sei un imbroglione", "No, sei tu che devi andare a casa" Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facen ...La Banca centrale europea è quasi certa di iniziare a scaricare parte dei suoi 5.000 miliardi di euro di obbligazioni l'anno prossimo, mentre intensifica gli sforzi per ridurre l'inflazione record nel ...