Sci fondo | Cdm | norvegese Golberg vince la 20 km tecnica classica di Lillehammer

(Di domenica 4 dicembre 2022), 4 dic. -(Adnkronos) - IlPaalla 20 km adi, valida per la Coppa del mondo di sci di. L'atleta di casa si impone con il tempo di 48'14?5 davanti ai connazionali Sjur Roethe, Martin Nyenget e Disdrik Toenseth, oltre a Emil Iversen sesto e Haavard Moseby settimo, intervallati dallo svedese William Poromaa, quinto. Niente piazzamenti di rilievo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, nonostante entrambi siano rimasti a contatto delle prime posizioni per tutta la gara. Purtroppo la bagarre finale li ha tagliati fuori dal gioco per le posizioni di prestigio, con Pellegrino ventesimo e De Fabiani venticinquesimo. Più staccati Giandomenico Salvadori 43simo e Paolo Ventura 61simo.