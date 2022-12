Sci alpino | startlist SuperG Lake Louise oggi | orario 4 dicembre | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di domenica 4 dicembre 2022) Si va a concludere il fine settimana di(Canada) valevole per la Coppa del Mondo di sci2022-2023. Si gareggerà per l’ultima volta, quindi, sulla celebre pista denominata Men’s Olympic Downhill eil calendario propone ilche chiuderà la trasferta nordamericana. LA DIRETTA LIVE DELMASCHILE DI BEAVER CREEK DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DIDALLE 19.00 Dopo le due discese delle giornate precedenti,si chiuderà con ilche scatterà alle ore 19.00(le ore 11.00) locali e precederà il ritorno nel Vecchio Continente del Circo Bianco. Chi svetterà sulle nevi canadesi? Un anno fa questa prova vide ...

... Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 17:45 Rubrica: Studio(diretta) dallo studio TV5 - Milano Telecronaca: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa ore 18:00: Coppa del Mondo 2022/23 Super G ...18.00, super - G maschile Beaver Creek - RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport Player 19.00, super - G femminile Lake Louise - RaiSport+HD, Eurosport 1, RaiPlay, Eurosport ...Sci cdm Il norvegese si conferma numero 1 in discesa e doma la mitica Birds of Prey, Matteo Marsaglia miglior italiano Aleksander Aamodt Kilde è già il padrone della discesa… Leggi ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Classifica Coppa del Mondo 2022-2023 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Super-G di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa de ...