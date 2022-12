Sci alpino | Sofia Goggia | “Ho sciato male nella prima parte | ma il risultato è buono”

(Di domenica 4 dicembre 2022) La striscia di cinque vittorie consecutive in quel di Lake Louise si è interrotta, ma ilconquistato nell’odierno superG valido per la Coppa del Mondo di scifemminile 2022-2023 resta comunque positivo:si ritiene soddisfatta del quinto posto finale, pur non avendo raggiunto il podio. Dopo un inizio a dir poco negativo, su ammissione della stessa bergamasca, con una perfettafinaleha guadagnato sulle rivali, risultando sul traguardo (1:21.11) la migliore delle italiane in gara oggi. Non arriva la tripletta, con il successo che è stato conquistato da Corinne Suter (1:20.75), ma tutto sommato la sua è una buona prestazione. Ecco le dichiarazioni dell’azzurra rilasciate al termine della prova odierna: “Per la sciata che ho messo in pista il ...

Niente tripletta per Sofia Goggia a Lake Louise: dopo i due successi consecutivi in discesa, l'azzurra sbaglia nella prima parte del superG e lascia campo libero alle rivali, che ringraziano. Il ...La classifica della Coppa del Mondo 2022/2023 diaggiornata in seguito al Super - G femminile di Lake Louise (Canada) di domenica 4 dicembre . Sofia Goggia sale al secondo posto alle spalle dell'americana Shiffrin dopo il suo quinto posto.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...In top ten altre due azzurre: Curtoni sesta e Pirovano nona.LAKE LOUISE (CANADA) (ITALPRESS) - Corinne Suter ha vinto il SuperG di Lake ...