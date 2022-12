Schlein attacca Renzi | “Gestione arrogante | ha ridotto il Pd in macerie Ha avuto il merito di spingermi fuori dal partito”

(Di domenica 4 dicembre 2022) “A, che dice di averci portato in Parlamento, dico di non dimenticare che per quanto mi riguarda a portami in Parlamento furono 50mila preferenze.ha ildi aver spinto me e tanti altridal Pd con una. Hail Pd ine poi se n’è andato”. Lo ha detto Ellya Roma, durante l’incontro ‘Parte da noi’, per lanciare la propria candidatura alla guida del. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le correnti del Pd: "Non ci saranno mai gli schleiniani ", eRenziha criticato la divisione in correnti del Pd, che ne indebolisce il potere decisionale . "Non vogliamo delle ......In uno dei passaggi la giornalista Lilli Gruber afferma che "la stampa di destra" definisce... Intanto Libero oggi lasostenendo che "In tv fa la vittima ma poi non riesce a condannare ...Questa mattina si è tenuto l’evento organizzato dalla deputata Elly Schlein al Monk a Roma dove ha annunciato la sua candidatura alla segreteria del Partito Democratico. Schlein ha ringraziato i prese ...Così Elly Schlein, annuncia la sua candidatura per la guida del Pd ... le persone in mezzo al mare salvo poi accorgersi che non si può fare”, con “l’attacco al rdc”, con “ministri inadeguati” e “una ...