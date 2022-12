Sarà la volta buona per avere la lingua italiana finalmente in Costituzione?

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tuttavia, la modifica costituzionale non arriva mai alla quarta votazione del Parlamento e in Gazzetta Ufficiale. Parte in una Camera e s'arena nell'altra. Legislatori di destra (Pietro Mitolo, che ...

Comune di Avezzano

... pur avendo maturato un diritto a pensione, continua a percepire uno stipendio, che anzipiù ... mettono in evidenza che, per la primadal 2004, esse hanno determinato un aumento della spesa ...... senza riuscire a portarlo fino in fondo,labuona per avere la lingua italiana finalmente in Costituzione (Pubblicato su Il Messaggero ) www.federicoguiglia.com Dal PNRR importanti risorse per la progettazione dell'Avezzano di una volta: prende corpo il primo intervento completo per il centro storico della città – Città di Avezzano